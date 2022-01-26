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3 часа назад

Выявлены препараты для лечения “омикрона”

Для лечения людей с омикрон-штаммом коронавируса оказались действенны восемь препаратов, из тех, которые ранее применялись для лечения COVID-19. Об этом сообщает Cell Research со ссылкой на исследования ученых из Европы и США.

Выявлены препараты для лечения “омикрона”
Фото: РамблерРамблер

Опыты показали, что омикрон может быть излечим с помощью восьми препаратов: EIDD-1931, рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332, нафамостат, камостат и апротинин. Все эти препараты ранее использовались для лечения пациентов с коронавирусом, но при омикроне оказались наиболее эффективны.

Ученые также отметили, что выявили то, почему омикрон-штамм коронавируса переносится многими людьми легче, чем предыдущие. Это связано с тем, что у зараженных этим штаммом интерфероновый ответ организма подавляется гораздо быстрее.

Ранее сообщалось, что офтальмолог выделил группу риска при омикроне.

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