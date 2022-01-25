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2 часа назад

Офтальмолог выделил группу риска при омикроне

Офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова выделила категорию людей, которые наиболее уязвимы к заражению омикроном. По ее словам, это люди с определенными болезнями глаз.Об этом сообшает Лента.ру.

Офтальмолог выделил группу риска при омикроне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В первую очередь это касается заболеваний, при которых нарушается цельность оболочки зрительного органа, а именно — синдрома сухого глаза, аллергических проявлений, воспалений, конъюнктивитов и кератитов.

«В группу риска входят те, у кого слизистая оболочка уже повреждена каким-либо деструктивным процессом. Тогда любой инфекционный агент, в том числе и коронавирус, имеет больше шансов проникнуть внутрь», — заявила Шилова.

Она также отметила, что омикрон-штамм несет больший риск заражения через поверхность глаза, чем другие штаммы.

Ранее мы рассказывали, что риск преждевременной смерти можно определить по глазам.

Коронавирус,Госдума,Lenta.ru,
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