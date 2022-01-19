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2 часа назад

Выяснилось, что риск преждевременной смерти можно определить по глазам

Ученые из Китая выяснили, что разница между биологическим возрастом человека и возрастом его сетчатки глаз может говорить о риске преждевременной смерти. Об этом исследовании сообщается в журнале British Journal of Ophthalmology.

Выяснилось, что риск преждевременной смерти можно определить по глазам
Фото: РамблерРамблер

Эксперты из Центра глазных исследований в Австралии анализировали изображения глазного дна с 2006 года. В итоге были собраны данные 47 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Их обрабатывали с помощью алгоритмов машинного обучения.

Ученые выяснили, что если возраст сетчатки глаза был больше биологического возраста человека, то риск смерти в ближайшие 11 лет увеличивался на 2-3 процента.

За время исследования скончалось 5% участников. Из них 55% умерли от рака, еще 17% скончались от сердечно-сосудистых заболеваний, а остальные — от других причин, включая деменцию.

Ранее сообщалось, что консервы оказались опасны для гипертоников.

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