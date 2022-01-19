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3 часа назад

Консервы оказались опасны для гипертоников

Гастроэнтеролог, врач высшей категории Лина Мурадова рассказала, что рыбные и мясные консервы могут быть опасны для людей с гипертонией и заболеваниями почек. Об этом сообщает Ura.ru.

Консервы оказались опасны для гипертоников
Фото: РамблерРамблер

Как отметила эксперт, в консервах содержится много соли, которая препятствует разложению продуктов, что может быть опасно для людей с гипертонией и болезнями почек из-за задержки воды в организме.

“Из-за добавок, раздражающих слизистую желудка, например томатной пасты, черного перца-горошка, у людей может произойти обострение хронического гастрита. Консервы — это продукт не на каждый день, он для походов, поездок либо районов, которые вообще, например, не видят рыбу”

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург тоже высказался и заявил, что сладкие консервы тоже могут быть опасны для человека.

“Неполезны избыточно сладкие или соленые консервы, причем эти ингредиенты являются не просто вкусовой добавкой, а способом консервирования. Но вместе с сахаром приходят и все риски для здоровья”

Новости,Михаил Гинзбург,РИА Ura.ru,
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