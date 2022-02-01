Назван неожиданный способ выявить высокий холестерин

Эксперты Британского фонда сердца считают, что об опасном уровне холестерина можно узнать прежде, чем человек столкнется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Нужно обратить внимание на ноги.

«При заболевании периферических сосудов замедляется рост волос на ногах, бледнеет или синеет кожа, появляются незаживающие раны или язвы, ногти становятся толстыми и непрозрачными, мышцы немеют и тяжелеют», – резюмируют эксперты.

Также хрупкость или замедление роста ногтей на ногах могут быть косвенными признаками высокого уровня холестерина.