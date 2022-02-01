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1 час назад

Назван неожиданный способ выявить повышенный холестерин

Эксперты Британского фонда сердца считают, что об опасном уровне холестерина можно узнать прежде, чем человек столкнется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Нужно обратить внимание на ноги.

Назван неожиданный способ выявить высокий холестерин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«При заболевании периферических сосудов замедляется рост волос на ногах, бледнеет или синеет кожа, появляются незаживающие раны или язвы, ногти становятся толстыми и непрозрачными, мышцы немеют и тяжелеют», – резюмируют эксперты.

Также хрупкость или замедление роста ногтей на ногах могут быть косвенными признаками высокого уровня холестерина.

Повышенный холестерин провоцирует развитие атеросклероза – хронического заболевания артерий. Он возникает, когда холестериновые бляшки закупоривают сосуды, ограничивая их проходимость и нарушая естественный кровоток. Атеросклероз в свою очередь становится причиной появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее «Рамблер писал», как сон может влиять на уровень холестерина в организме.

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