Назван неожиданный способ выявить высокий холестерин

Эксперты Британского фонда сердца считают, что об опасном уровне холестерина можно узнать прежде, чем человек столкнется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Нужно обратить внимание на ноги.
«При заболевании периферических сосудов замедляется рост волос на ногах, бледнеет или синеет кожа, появляются незаживающие раны или язвы, ногти становятся толстыми и непрозрачными, мышцы немеют и тяжелеют», – резюмируют эксперты.
Также хрупкость или замедление роста ногтей на ногах могут быть косвенными признаками высокого уровня холестерина.
Повышенный холестерин провоцирует развитие атеросклероза – хронического заболевания артерий. Он возникает, когда холестериновые бляшки закупоривают сосуды, ограничивая их проходимость и нарушая естественный кровоток. Атеросклероз в свою очередь становится причиной появления сердечно-сосудистых заболеваний.
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