Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
53 минуты назад

На уровень холестерина может влиять сон

Дональд Грант, британский фармацевт и старший врач The Independent Pharmacy, рекомендовал обратиться к врачу, если человек испытывает трудности со сном. Их может провоцировать повышенный уровень холестерина. Мнение эксперта опубликовано порталом «Медик Форум».

На уровень холестерина может влиять сон
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Зачастую трудности с засыпанием или необычайно продолжительный сон у человека могут указывать на опасное состояние повышенного холестерина, проявляясь как один из ранних признаков проблемы», — утверждает специалист.

Грант ссылается на исследование, опубликованное на страницах специализированного журнала Sleep. Согласно его результатам, как нехватка сна, так и чересчур продолжительный сон одинаково неполезны и способствуют повышению уровня жировых компонентов в крови.

Эксперт также отмечает, что возникшие трудности со сном – еще не диагноз, но повод обратиться к врачу и сдать анализ крови.

Ранее мы писали о необычном симптоме опасного уровня холестерина.

Новости,Дональд Грант,The Independent,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители