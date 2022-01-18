На уровень холестерина может влиять сон

Дональд Грант, британский фармацевт и старший врач The Independent Pharmacy, рекомендовал обратиться к врачу, если человек испытывает трудности со сном. Их может провоцировать повышенный уровень холестерина. Мнение эксперта опубликовано порталом «Медик Форум».

«Зачастую трудности с засыпанием или необычайно продолжительный сон у человека могут указывать на опасное состояние повышенного холестерина, проявляясь как один из ранних признаков проблемы», — утверждает специалист.

Грант ссылается на исследование, опубликованное на страницах специализированного журнала Sleep. Согласно его результатам, как нехватка сна, так и чересчур продолжительный сон одинаково неполезны и способствуют повышению уровня жировых компонентов в крови.

Эксперт также отмечает, что возникшие трудности со сном – еще не диагноз, но повод обратиться к врачу и сдать анализ крови.