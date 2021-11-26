Ученые определили необычный симптом опасного уровня холестерина

Эксперты из Американской академии дерматологической ассоциации назвали необычный симптом опасного уровня холестерина. Об этом сообщает издание Daily Express.

По словам исследователей, на превышение холестерина может указывать появление темных полос под ногтями рук или ног. Обычно они возникают из-за повреждения крошечных кровеносных сосудов, но физической боли от этого не ощущается.

Связь между повышенным холестерином и темными полосами под ногтями была много раз доказана различными исследователями, добавили эксперты.

Если вы обнаружили такой симптом, лучше обратиться к врачу. Высокий уровень холестерина указывает на повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Закупорка сосудов может спровоцировать инсульт или сердечный приступ. Помимо этого, полосы могут указывать на эндокардит, васкулит или заболевание сердца воспалительного характера.