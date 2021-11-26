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Ученые определили необычный симптом опасного уровня холестерина

Даша Краснова
2 часа назад

Эксперты из Американской академии дерматологической ассоциации назвали необычный симптом опасного уровня холестерина. Об этом сообщает издание Daily Express.

Ученые определили необычный симптом опасного уровня холестерина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам исследователей, на превышение холестерина может указывать появление темных полос под ногтями рук или ног. Обычно они возникают из-за повреждения крошечных кровеносных сосудов, но физической боли от этого не ощущается.

Связь между повышенным холестерином и темными полосами под ногтями была много раз доказана различными исследователями, добавили эксперты.

Если вы обнаружили такой симптом, лучше обратиться к врачу. Высокий уровень холестерина указывает на повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Закупорка сосудов может спровоцировать инсульт или сердечный приступ. Помимо этого, полосы могут указывать на эндокардит, васкулит или заболевание сердца воспалительного характера.

До этого мы сообщали, какие симптомы говорят о проблемах с сердцем.

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