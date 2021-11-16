Какие симптомы говорят о проблемах с сердцем

Основная причина смерти в мире – сердечно-сосудистые заболевания. Зачастую скорая помощь просто не успевает спасти человека. Поэтому важно знать симптомы, при которых необходимо проконсультироваться с кардиологом. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Нарушение ритма

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Обычно мы не замечаем, как работает наше сердце. Но если сердце вдруг начинает биться не в такт (возникает тахикардия), пропустить этот момент невозможно. Иногда это последствия стресса. Но также причина может быть и в заболеваниях сердца – ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия, перикардит и другие.

Нехватка воздуха – одышка

Состояние одышки – затрудненного дыхания, нехватки воздуха – говорит о сердечной или легочной недостаточности. Сердечная одышка обычно проявляется тем, что затруднен вдох. При этом отличить вид одышки может специалист. В любом случае и тот, и другой симптом говорит о проблемах со здоровьем.

Боль

Боль всегда сообщает о нарушениях в организме. Она может отдавать в различные части тела – в руки или в одну руку (обычно левую), назад в спину и даже в челюсть. Боль развивается вслед за физическими усилиями, после эмоционального напряжения, переохлаждения, приема большого количества пищи. Боли чаще всего сопровождают ишемическую болезнь сердца и носят название стенокардия.

Обмороки

Постоянные обмороки и даже эпизоды сильной слабости с головокружением – это повод посетить кардиолога и пройти обследование. Такие состояния могут был вызваны и не проблемами с сердцем, при этом лучше все равно исключить вероятность развития серьезного заболевания.

Повышенное или пониженное давление

Артериальное давление считается нормальным, если оно находится в пределах от 60 до 140 мм рт. ст. Если давление постоянно повышено или понижено, надо бить тревогу. Такое состояние чревато развитием серьезных осложнений вплоть до инсульта.

Синие губы

Чаще всего губы синеют из-за холода, но если это происходит в более менее теплом помещении, а вдобавок ко всему у вас учащается сердцебиение, лучше обратиться к врачу. Этот симптом указывает, что сердце не обеспечивает организм кислородом.

Отеки