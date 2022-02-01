Выяснилось, кому опасно спать в носках

В интервью радио Sputnik хирург-флеболог Армен Авакян предупредил, кому по медицинским показаниям лучше не надевать носки, отходя ко сну. Например, при наличии проблем с кровообращением.
«Есть определенный контингент людей, у которых постоянно холодные ноги. Такое бывает у взрослых с атеросклерозом артерий нижних конечностей. При этом заболевании кровь не попадает к ногам. Людям с таким заболеванием категорически запрещается спать в теплых носках в попытках согреть ночью ноги. У них нарушено кровоснабжение, из-за чего защитные свойства кожи ног снижаются, в результате могут образовываться и долго не заживать грибковые инфекции. Спать в носках таким людям точно нельзя», — объяснил хирург.
Людям с диагнозом «сахарный диабет» так же опасно спать в носках. Все из-за диабетической микроангиопатии. Это специфическое поражение сосудов, при котором снижаются защитные свойства кожи ног. Поэтому сон в носках провоцирует появление гнойно-некротических заболеваний и некроза.
Флеболог предложил способ, который поможет находящимся в группе риска людям согреть ноги без вреда для здоровья.
«Следует полить контрастным душем ступни. Направляем на них горячую воду, потом холодную и опять горячую, а дальше чередуем. Через полторы-две минуты этой процедуры у 90% людей ноги становятся теплыми и можно идти спать с комфортом», – советует Армен Авакян.
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