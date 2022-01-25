Ученые нашли частую причину бессонницы

Ученые назвали дефицит витамина D — распространенной причиной бессонницы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Последнее рандомизированное двойное слепое исследование показало, что витамин D играет важную роль при проблемах со сном.
В течение восьми недель специалисты изучали две группы людей от 20 до 50 лет: одной из них давали в общей сложности 3500 международных единиц (МЕ) витамина D ежедневно, а другой — плацебо.
В результате у участников группы, которая потребляла витамин D, улучшилось качества сна — они стали спать на час дольше и чувствовать себя более отдохнувшими.
Недосып способствует увеличению веса, снижению настроения или даже развитию депрессии, поэтому специалисты рекомендуют не пренебрегать сном.
Для поддержания витамина D можно употреблять рыбий жир, сливочное масло, твердые сыры и жирную рыбу.
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