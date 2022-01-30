Терапевт рассказала об опасности кома в горле

Врач-терапевт Ирина Ескова объяснила, о чем обычно говорит развитие кома в горле. По ее словам, чаще всего это признак сильного переживания, стресса. Ее слова приводит "Пятый канал".

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Эксперт добавила, что еще одной причиной этого неприятного явления могут быть инсульт, черепно-мозговая травма или перенесенные нейроинфекции. Ком в горле также сопровождает развитие изжоги, язвы желудка, подчеркнула доктор.

«Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани»,

— отметила врач.

Заболевания шейного отдела и позвоночника могут стать еще одной причиной появления кома в горле. При этом появляются сопутствующие симптомы, такие как боли при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть. Похожие проявления бывают и при онкологическом заболевании

«Сопровождаются болью при глотании, приеме пищи и воды, а также дыхании»,

— резюмировала доктор.