Врач перечислил "убивающие"  привычки

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков в эфире программы «О самом главном» рассказал, какие вредные привычки сокращают продолжительность жизни.

По его словам, отказ от завтрака может негативно отразиться на продолжительности жизни.

«Завтрак, как учили нас родители, съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Короче говоря, я могу сказать: врагу ужин отдавать не надо. Все надо просто сбалансированно сделать. Примерно 25 процентов калорийности [должен быть] завтрак, 50 [процентов] примерно обед и 20 процентов — ужин», — отметил Беленков.

Вредной привычкой, мешающей долголетию, специалист назвал и плохое качество сна. Он посоветовал всем людям, которые испытывают проблемы со сном, принимать мелатонин. Препарат приводит в норму биологические ритмы. К народным способам быстро заснуть Беленков отнес прогулки на свежем воздухе вечером и употребление яблока за несколько часов до сна.

Также необходимо ограничить шум в доме. По словам Беленкова, этот фактор вызывает стресс и сокращает продолжительность жизни человека. Он порекомендовал отказаться от всех видов шоколада, кроме черного.

«Там есть флавоноиды, там есть эфирные масла, которые полезны. Вот поэтому если совсем невмоготу, не торт и не сосиску, а кусочек черного шоколада», — заявил он.

Беленков добавил, что вред здоровью могут нанести такие факторы, как сидячий образ жизни и длительное использование компьютера или смартфона. Еще одной плохой привычкой, как отметил врач, является выполнение одинаковых физических упражнений.

«Разнообразьте физическую нагрузку. Все надо делать в удовольствие».