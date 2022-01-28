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4 часа назад

Врач перечислил "убивающие"  привычки

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков в эфире программы «О самом главном» рассказал, какие вредные привычки сокращают продолжительность жизни.

Врач перечислил "убивающие" привычки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, отказ от завтрака может негативно отразиться на продолжительности жизни.

«Завтрак, как учили нас родители, съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Короче говоря, я могу сказать: врагу ужин отдавать не надо. Все надо просто сбалансированно сделать. Примерно 25 процентов калорийности [должен быть] завтрак, 50 [процентов] примерно обед и 20 процентов — ужин», — отметил Беленков.

Вредной привычкой, мешающей долголетию, специалист назвал и плохое качество сна. Он посоветовал всем людям, которые испытывают проблемы со сном, принимать мелатонин. Препарат приводит в норму биологические ритмы. К народным способам быстро заснуть Беленков отнес прогулки на свежем воздухе вечером и употребление яблока за несколько часов до сна.

Также необходимо ограничить шум в доме. По словам Беленкова, этот фактор вызывает стресс и сокращает продолжительность жизни человека. Он порекомендовал отказаться от всех видов шоколада, кроме черного.

«Там есть флавоноиды, там есть эфирные масла, которые полезны. Вот поэтому если совсем невмоготу, не торт и не сосиску, а кусочек черного шоколада», — заявил он.

Беленков добавил, что вред здоровью могут нанести такие факторы, как сидячий образ жизни и длительное использование компьютера или смартфона. Еще одной плохой привычкой, как отметил врач, является выполнение одинаковых физических упражнений.

«Разнообразьте физическую нагрузку. Все надо делать в удовольствие».

До этого мы рассказывали, как мыслит миллионер, его привычки и правила.

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