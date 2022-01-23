Эксперты связали боль в спине с опасным заболеванием

Китайские специалисты рассказали об опасных заболеваниях, на которые может указывать боль в спине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-платформу WeChat.

Чаще всего, отмечают авторы исследования, боли в области спины связаны с усталостью. Однако иногда неприятные ощущения могут быть связаны с опасными заболеваниями.

Так, боль Боль в левой части спины может сигнализировать о наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Когда она отдает в руку или плечо, существует риск инфаркта, расслоения аорты или стенокардии. У гипертоников или людей, страдающих от гиперлипедимии или ишемической болезни сердца, могут возникнуть боли в груди или спине, сопровождающиеся одышкой. Кроме этого, если боль в пояснице, то нельзя исключать нефрит.

Распространяющаяся вдоль позвоночника боль, которая может отдавать в поясницу, часто говорит об остеопорозе. При этом неприятные ощущения, как правило, проходят, когда человек ложится на спину или бок. А болезненные ощущения в грудном отделе позвоночника могут быть признаком язвы двенадцатиперстной кишки, которая имеет много нервных окончаний.