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1 час назад

Названы пять типов головной боли, требующих осмотра врача

Британский невролог Мохан Секерам признаки, головная боль при которых говорит о том, что человеку необходимо срочно обратиться за помощью к врачу. Об этом сообщает «Медик Форум».

Названы пять типов головной боли, требующих осмотра врача
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Одной из ключевых причин продолжительных болей может быть образ жизни пациента. Посменная работа, ночная активность, злоупотребление кофе, мышечная зажатость при работе за компьютером — все это является предвестниками головных болей.

Кроме того, она может возникать вследствие стресса или нарушения сна, а также у людей, имеющих проблемы с психическим здоровьем.

Существует пять основных признаков, требующих безотлагательного посещения специалиста:

  • при головной боли возникает нечеткость или раздвоение в глазах,
  • вместе с болью появляется рвота, головное напряжение мешает спать,
  • с болью наблюдаются ригидность шеи,
  • возникает высокая температура,
  • боль нарастает и обезболивающие не приносят должного эффекта.

Любое из этих проявлений говорит о наличии серьезных внутренних патологий, которые могут угрожать жизни.

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