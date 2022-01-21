Названы пять типов головной боли, требующих осмотра врача

Британский невролог Мохан Секерам признаки, головная боль при которых говорит о том, что человеку необходимо срочно обратиться за помощью к врачу. Об этом сообщает «Медик Форум».
Одной из ключевых причин продолжительных болей может быть образ жизни пациента. Посменная работа, ночная активность, злоупотребление кофе, мышечная зажатость при работе за компьютером — все это является предвестниками головных болей.
Кроме того, она может возникать вследствие стресса или нарушения сна, а также у людей, имеющих проблемы с психическим здоровьем.
Существует пять основных признаков, требующих безотлагательного посещения специалиста:
Любое из этих проявлений говорит о наличии серьезных внутренних патологий, которые могут угрожать жизни.
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