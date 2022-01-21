Мясников назвал заболевание, повышающее риск рака

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал вирусный гепатит заболеванием, повышающим риск развития рака печени. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", выпуск доступен на YouTube.

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"Все это передается с кровью — это операции, стоматологи и даже при переливании крови один [случай] на миллион проскакивает",

— предупредил Мясников, добавив, что гепатит B чаще передается при половых контактах.

Медик также отметил, что для профилактики онкологического заболевания людям необходимо точно знать, нет ли у них вирусного гепатита, а для этого нужно сдать соответствующие анализы:

"У вас много татуировок — вы должны пойти сдать анализы. Вы не знаете, были ли вы привиты от гепатита B, — вы должны пойти определить".

Мясников подчеркнул, что если при проверке на наличие антител к гепатиту B титры оказались низкими, следует ревакцинироваться.

Также специалист рассказал, что риски заболеть раком печени могут те, кто родился между 1945 и 1965 годами, поскольку на эти года рождения исторически приходился пик заболеваемости гепатитом C.