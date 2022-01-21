Врачи обнаружили неожиданный симптом рака легких

Выявленные на ранней стадии симптомы рака повышают шансы на выздоровление. Британские медики объяснили, как определить развитие рака легких. Об этом пишет Express.

Ученые назвали кашель одним из явных признаков заболевания. Надо идти к врачу, если он не проходит в течение двух-трех недель. Тип кашля может различаться, у некоторых он сопровождается хрипом или шумом.

Насторожить должны и постоянные инфекции грудной клетки. Человек может почувствовать боль при дыхании или кашле, одышку, усталость или недостаток энергии, потерю аппетита, иметь кашель с кровью или быстро похудеть.

При онкологии затруднено глотание. Рак может сопровождаться хриплым голосом, болью в груди и плечах, отеком лица и шеи.

Со временем меняется внешний вид пальцев. Они становятся более изогнутыми, или их концы увеличиваются.

Наиболее высокий риск развития рака у курильщиков. Вредная привычка увеличивает риск развития рака легких в 25 раз. На некурящих людей приходится от 10 до 25 процентов случаев рака легких.