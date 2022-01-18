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2 часа назад

Медики назвали незаметные признаки рака желудка

Медики Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) назвали признаки возникновения рака желудка, на которые заболевшие часто не обращают внимания. Информация появилась на сайте британского издания Express.

Названы незаметные признаки рака желудка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как потеря аппетита, так и непривычно быстрое появление чувства насыщения могут сигнализировать о начале онкологического заболевания. Часто у заболевших новообразование вызывает изжогу, кислотный рефлюкс, тошноту, расстройство желудка, усталость и боли в животе без видимых причин.

Также медики призывают насторожиться, если беспокоят неприятные ощущения при попытке проглотить пищу. Например, пациенты жалуются, как чувствуют появление комка в верхней части желудка, который мешает есть.

Ранее врач-невролог назвал продукт, который может защитить от рака молочной железы.

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