Названы незаметные признаки рака желудка

Медики Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) назвали признаки возникновения рака желудка, на которые заболевшие часто не обращают внимания. Информация появилась на сайте британского издания Express.

Как потеря аппетита, так и непривычно быстрое появление чувства насыщения могут сигнализировать о начале онкологического заболевания. Часто у заболевших новообразование вызывает изжогу, кислотный рефлюкс, тошноту, расстройство желудка, усталость и боли в животе без видимых причин.