Мясников предупредил о болезни, которая не лечится таблетками

Синдром тазовой боли, который часто путают с циститом, не поддается медикаментозному лечению. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Если прием курса антибиотиков не помог избавиться от неприятных ощущений, следует сдать мочу на посев. Отсутствие бактерий в анализе будет свидетельствовать о наличии синдрома тазовой боли",

– пояснил медик.

По словам медика, причина заболевания связана с "перенастраиванием" рецепторов, которые становятся гиперчувствительными. Эксперт рекомендует заниматься тазовой гимнастикой и тренироваться сдерживать позывы к мочеиспусканию.