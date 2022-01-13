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2 часа назад

Мясников предупредил о болезни, которая не лечится таблетками

Синдром тазовой боли, который часто путают с циститом, не поддается медикаментозному лечению. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников предупредил о болезни, которая не лечится таблетками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если прием курса антибиотиков не помог избавиться от неприятных ощущений, следует сдать мочу на посев. Отсутствие бактерий в анализе будет свидетельствовать о наличии синдрома тазовой боли",

– пояснил медик.

По словам медика, причина заболевания связана с "перенастраиванием" рецепторов, которые становятся гиперчувствительными. Эксперт рекомендует заниматься тазовой гимнастикой и тренироваться сдерживать позывы к мочеиспусканию.

Читайте также о том, нужно ли пить антибиотики при ОРВИ.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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