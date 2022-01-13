Комаровский рассказал, нужно ли пить антибиотики при ОРВИ

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, обязательно ли при вирусной инфекции принимать антибиотики. Этим он поделился в своем новом выпуске на YouTube-канале.

Фото: @doctor_komarovskiy @doctor_komarovskiy

Медик заявил, что антибиотики никогда и ни при каких обстоятельствах не действуют на вирусы:

"Любое лекарственное средство если не показано, то противопоказано. Нет ни одной вирусной болезни, в протоколы лечения которой входят антибиотики. Их назначение при инфекциях — одно из главных медицинских преступлений".

Комаровский также объяснил, что антибиотики часто вызывают аллергическую реакцию и рост бактерий, которые становятся устойчивыми к препарату. Он добавил, что существуют исследования, которые доказывают, что прием антибиотиков в несколько раз увеличивает вероятность бактериальных осложнений.

"Если врач не назначил лекарств при вирусной инфекции и рекомендовал поменьше есть, больше пить и дышать свежим воздухом, то это идеальный врач. Берегите его, поздравляйте его с Новым годом и с Днем рождения",

— заключил Комаровский.