Какие лекарства категорически нельзя сочетать с алкоголем

Старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Роговский предупредил, какие лекарства нельзя сочетать с алкоголем. Беседу публикует агентство «Прайм».

Ученый утверждает, что не совместимы с алкоголем парацетамол, антибактериальные препараты и препараты для снижения уровня холестерина (статины). Даже разовое сочетание данных лекарств со спиртным может привести к летальному исходу.

Почему так?

Ферменты, которые метаболизируют лекарства, ускоряют свою работу под действием алкоголя. Это может привести к противоположным результатам: усилению побочных эффектов (головная боль, тошнота, повышение давления), либо ослаблению действия препарата.

«Алкоголь эти ферменты индуцирует — они начинают работать гораздо быстрее. В итоге, может быстро накопиться токсичный метаболит, либо лекарство станет хуже работать, либо, наоборот, эффект усилится. Ведь иногда именно метаболит (вещество, которое получается после работы фермента) обладает свойствами лекарства», — отмечает специалист.

Как выяснить, сочетается ли лекарство с алкоголем?