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1 час назад

Фармаколог назвал лекарства, которые нельзя пить с алкоголем

Старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Роговский предупредил, какие лекарства нельзя сочетать с алкоголем. Беседу публикует агентство «Прайм».

Какие лекарства категорически нельзя сочетать с алкоголем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ученый утверждает, что не совместимы с алкоголем парацетамол, антибактериальные препараты и препараты для снижения уровня холестерина (статины). Даже разовое сочетание данных лекарств со спиртным может привести к летальному исходу.

Почему так?

Ферменты, которые метаболизируют лекарства, ускоряют свою работу под действием алкоголя. Это может привести к противоположным результатам: усилению побочных эффектов (головная боль, тошнота, повышение давления), либо ослаблению действия препарата.

«Алкоголь эти ферменты индуцирует — они начинают работать гораздо быстрее. В итоге, может быстро накопиться токсичный метаболит, либо лекарство станет хуже работать, либо, наоборот, эффект усилится. Ведь иногда именно метаболит (вещество, которое получается после работы фермента) обладает свойствами лекарства», — отмечает специалист.

Как выяснить, сочетается ли лекарство с алкоголем?

Прочитать в инструкции или вбить в поисковик запрос «[название лекарства] + алкоголь совместимость». Либо же не пить во время курса лечения вообще — на всякий случай.

Нарколог Руслан Исаев недавно поделился способами восстановить печень после праздников.

Болезни и лекарства,Владимир Роговский,Руслан Исаев,
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