Как восстановить печень после праздников: советы нарколога

«После праздников следует отказаться от спиртного и придерживаться особой диеты. Надо стабильно принимать напитки, которые содержат витамин С. Также надо есть творог, потому что он содержит метионин. Эта аминокислота благотворно влияет на печень», — пояснил Исаев.