Как восстановить печень после праздников: советы нарколога

Руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев рассказал в беседе с радио Sputnik, как помочь печени восстановиться после праздников.
Исаев отметил, что алкоголь — это токсичное вещество для печени. После злоупотребления спиртными напитками необходима профессиональная медицинская помощь. Если же человек выпил умеренно, поможет отказ от алкоголя и временная диета. Врач отдельно отметил пользу витамина С.
«После праздников следует отказаться от спиртного и придерживаться особой диеты. Надо стабильно принимать напитки, которые содержат витамин С. Также надо есть творог, потому что он содержит метионин. Эта аминокислота благотворно влияет на печень», — пояснил Исаев.
Кроме того, врач посоветовал почаще выходить на улицу.
«Также следует больше бывать на свежем воздухе. Это улучшает обменные процессы в организме», — отметил Исаев.
Исаев уточнил, что за правильным питанием и прогулками можно отправиться в специальный пансионат.
«Можно прибегнуть к помощи специальных загородных пансионатов для детокса. Не надо путать это с местами, где лечат последствия алкоголизма, это просто пансионаты с правильным питанием», — заключил врач.
Недавно «Рамблер» рассказывал, как сохранить здоровье суставов до старости.