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2 часа назад

Нарколог поделился способами восстановить печень после праздников

Руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев рассказал в беседе с радио Sputnik, как помочь печени восстановиться после праздников.

Как восстановить печень после праздников: советы нарколога
Фото: Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»

Исаев отметил, что алкоголь — это токсичное вещество для печени. После злоупотребления спиртными напитками необходима профессиональная медицинская помощь. Если же человек выпил умеренно, поможет отказ от алкоголя и временная диета. Врач отдельно отметил пользу витамина С.

«После праздников следует отказаться от спиртного и придерживаться особой диеты. Надо стабильно принимать напитки, которые содержат витамин С. Также надо есть творог, потому что он содержит метионин. Эта аминокислота благотворно влияет на печень», — пояснил Исаев.

Кроме того, врач посоветовал почаще выходить на улицу.

«Также следует больше бывать на свежем воздухе. Это улучшает обменные процессы в организме», — отметил Исаев.

Исаев уточнил, что за правильным питанием и прогулками можно отправиться в специальный пансионат.

«Можно прибегнуть к помощи специальных загородных пансионатов для детокса. Не надо путать это с местами, где лечат последствия алкоголизма, это просто пансионаты с правильным питанием», — заключил врач.

Недавно «Рамблер» рассказывал, как сохранить здоровье суставов до старости.

ЗОЖ,Руслан Исаев,ИА Sputnik,
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