Как сохранить здоровье суставов до старости

Врачи все чаще говорят о том, что болезни суставов молодеют. Еще 20 лет назад артроз диагностировали пациентам в возрасте 40 лет, а сейчас болезнь преследует даже двадцатилетних. "Рамблер" выяснил, как сохранить суставы в норме.

Артроз или остеоартрит – дегенерация хряща. С этим распространенным заболеванием рано или поздно сталкивается каждый четвертый человек. Основные симптомы износа хрящевой ткани суставов – плохая подвижность и боль.

Причины возникновения болезни до сих пор неизвестны, в некоторых случаях виной генетическая предрасположенность и сделать ничего нельзя. Но в большинстве случаев мы можем замедлить болезнь, изменив свой образ жизни.

Медики выделяют семь основных модифицируемых факторов риска возникновения артроза: Лишний вес. У полных людей артроз обычно поражает тазобедренный и коленный суставы – те, которые испытывают повышенную нагрузку.

Особенности труда. Например, у тех, кто работает руками, обычно страдают мелкие суставы кистей.

Травматизм. Регулярные повышенные нагрузки и травмы суставов со временем приводят к необратимым изменениям хрящевой ткани.

Питание. В ходе исследований медики выявили лишь одну четкую взаимосвязь продуктов питания с появлением артроза. Заболевание активно развивается, если в организме не хватает витаминов С, D, К.

Курение. Люди с зависимостью от никотина чаще других имеют проблемы с суставами.

Инфекционные болезни. Перенесенные инфекционные заболевания могут быть причиной разрушения хрящевых и костных тканей суставов.