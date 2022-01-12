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2 часа назад

Как сохранить здоровье суставов до старости

Врачи все чаще говорят о том, что болезни суставов молодеют. Еще 20 лет назад артроз диагностировали пациентам в возрасте 40 лет, а сейчас болезнь преследует даже двадцатилетних. "Рамблер" выяснил, как сохранить суставы в норме.

Как сохранить здоровье суставов до старости
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Артроз или остеоартрит – дегенерация хряща. С этим распространенным заболеванием рано или поздно сталкивается каждый четвертый человек. Основные симптомы износа хрящевой ткани суставов – плохая подвижность и боль.

Причины возникновения болезни до сих пор неизвестны, в некоторых случаях виной генетическая предрасположенность и сделать ничего нельзя. Но в большинстве случаев мы можем замедлить болезнь, изменив свой образ жизни.

Медики выделяют семь основных модифицируемых факторов риска возникновения артроза:

  • Лишний вес. У полных людей артроз обычно поражает тазобедренный и коленный суставы – те, которые испытывают повышенную нагрузку.
  • Особенности труда. Например, у тех, кто работает руками, обычно страдают мелкие суставы кистей.
  • Травматизм. Регулярные повышенные нагрузки и травмы суставов со временем приводят к необратимым изменениям хрящевой ткани.
  • Питание. В ходе исследований медики выявили лишь одну четкую взаимосвязь продуктов питания с появлением артроза. Заболевание активно развивается, если в организме не хватает витаминов С, D, К.
  • Курение. Люди с зависимостью от никотина чаще других имеют проблемы с суставами.
  • Инфекционные болезни. Перенесенные инфекционные заболевания могут быть причиной разрушения хрящевых и костных тканей суставов.

Безусловно, риск возникновения артроза повышается с возрастом по мере естественного старения всех систем организма. Но несмотря на то что с некоторыми факторами риска приходится мириться, большинство подвластны изменениям. Достаточно изменить свой образ жизни, чаще двигаться и следить за рационом питания.

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