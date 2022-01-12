Как сохранить здоровье суставов до старости

Врачи все чаще говорят о том, что болезни суставов молодеют. Еще 20 лет назад артроз диагностировали пациентам в возрасте 40 лет, а сейчас болезнь преследует даже двадцатилетних. "Рамблер" выяснил, как сохранить суставы в норме.
Артроз или остеоартрит – дегенерация хряща. С этим распространенным заболеванием рано или поздно сталкивается каждый четвертый человек. Основные симптомы износа хрящевой ткани суставов – плохая подвижность и боль.
Причины возникновения болезни до сих пор неизвестны, в некоторых случаях виной генетическая предрасположенность и сделать ничего нельзя. Но в большинстве случаев мы можем замедлить болезнь, изменив свой образ жизни.
Безусловно, риск возникновения артроза повышается с возрастом по мере естественного старения всех систем организма. Но несмотря на то что с некоторыми факторами риска приходится мириться, большинство подвластны изменениям. Достаточно изменить свой образ жизни, чаще двигаться и следить за рационом питания.