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49 минут назад

Назван проявляющийся на руках симптом рака легких

Медики Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) перечислили симптомы проявления рака легких. Один из них оказался крайне необычным, сообщает «Медик Форум».

Назван проявляющийся на руках симптом рака легких
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам экспертов, наиболее частыми проявлениями онкологического заболевания являются кашель и хрип. При этом они подчеркнули, что пациенты нередко игнорируют еще один, не менее важный, симптом: при раке легких концевые фаланги пальцев могут становиться толще и происходит деформация ногтей.

Как утверждают медики, подобные симптомы наблюдаются у 35 процентов людей с немелкоклеточным раком легких. Также их выявляют у четырех процентов пациентов, страдающих от мелкоклеточного рака легких, заключили специалисты.

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