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2 часа назад

Названы симптомы рака, проявляющиеся на лице

Симптомами рака кожи могут быть дефекты кожи на лице, ушах или шее, сообщает издание Express.

Названы симптомы рака, проявляющиеся на лице
Фото: DepositphotosDepositphotos

Шишки, наросты или чешуйчатые пятна на коже чаще жемчужно-белого цвета с проступающими кровеносными сосудами указывают на самую распространенную форму рака кожи — базальноклеточную карциному. Образования могут сопровождаться зудом, увеличиваться в размерах и кровоточить. Также из светлых наросты могут становиться красно-коричневого цвета.

Специалисты отмечают, что этот тип рака является одним из тех видов онкологических заболеваний, которые легко поддаются лечению. Базальноклеточная карцинома распространяется достаточно медленно и редко распространяется на другие части тела.

Ранее врач опроверг популярный миф об аппендиците.

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