Врач опроверг популярный миф об аппендиците

В интервью газете “Известия” врач-хирург, кандидат медицинских наук Аглам Нурписов рассказал о заблуждениях, связанных с самой часто называемой причиной аппендицита.
Речь идет об употреблении семечек, которой часто указывают как одну из наиболее вероятных причин развития патологии. Эксперт убежден, что это в корне неверно, поскольку взаимосвязь между употреблением семечек и воспалением аппендицита на сегодняшний день никак не доказана.
Также Нурписов заметил, что и некоторые другие причины, такие как стресс, физические нагрузки, неправильный образ жизни и рацион питания нельзя с уверенностью назвать причиной увеличения риска развития аппендицита вопреки распространенному мнению.
Кроме того, специалист призвал не опираться на убеждение, что проявляется патология у всех одинаково: болью в нижней правой части живота. Нурписов предупредил, что это вовсе не так:
…он возникает в любом месте брюшной полости, а симптомы могут быть схожи с другими патологиями,
— отметил эксперт.
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