Врач назвала привычки, ведущие к сердечному приступу

Спровоцировать сердечный приступ могут ряд привычек. Об этом рассказали медики Клиники Мэйо (Mayo Clinic).

В частности, одной из причин развития проблем с сердцем могут стать регулярные приемы пищи вне дома. По мнению медиков, в кафе и местах общественного питания люди чаще выбирают нездоровую пищу. Эксперты советуют отдавать предпочтение легкой еде, отказаться от хлеба и коктейлей, а также заказывать небольшие порции.

Специалисты рекомендовали для поддержания здоровья сердца заниматься спортом не меньше двух-трех часов в неделю. Это способствует нормализации кровяного давления и снижению холестерина. Врачи также призывают ограничить употребление спиртного и постараться избежать стресса.

Следует также отказаться от курения.

«Каждый раз, когда вдыхаете сигаретный дым, в организм попадает более пяти тысяч химических веществ, многие из которых вредны. К примеру, окись углерода снижает количество кислорода в красных кровяных тельцах, что вредит сердцу. Курение увеличивает количество холестерина в артериях — это еще один фактор риска сердечных заболеваний», — рассказали специалисты.

Медики напомнили, что самыми частыми признаками сердечного приступа считаются слабость, боль или дискомфорт в груди, головокружение или обморок, дискомфорт в челюсти, боли в спине, шее, плечах, руках, а также нехватка воздуха, одышка, тошнота, пот.