Неочевидные симптомы, указывающие на приступ эпилепсии

Вокруг эпилепсии всегда было много домыслов. Редакция «Рамблера» расспросила о заболевании Надежду Кваскову, кандидата медицинских наук и доктора-эпилептолога клиники ЦЭН им.А.А. Казаряна.

Фото: Кадр из фильма «Игры разума» Кадр из фильма «Игры разума»

Как возникает эпилепсия?

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В древности эпилепсию называли падучей. Патогенез этого хронического заболевания основан на пароксизмальных разрядах в нейронах головного мозга.

«Мозг содержит миллионы нервных клеток. Нейроны в нашем организме связаны между собой с помощью специальных отростков и формируют нейронную сеть. Обычно нервные клетки постоянно посылают своеобразные крошечные электрические сигналы во все части тела. Отделы головного мозга контролируют различные органы и функции организма. Эпилептический приступ возникает из-за неправильного заряда нейронов и отправки ими вредного сообщения участкам тела».

Раньше эпилепсию ошибочно относили к области психиатрии, однако сейчас очевиден ее неврологический характер.

«Эпилептический приступ — это короткий эпизод симптомов (прим. внешних проявлений чего-то), вызванных «ненормальной электрической активностью» в головном мозге. Как правило, приступ длится от нескольких секунд до нескольких минут».

Как меняется поведение человека во время приступа?

Припадки бывают неспровоцированными (спонтанными) и спровоцированными. В последнем случае приступ может быть вызван, например, гипогликемией, алкогольным абстинентным синдромом, лихорадкой, сотрясением мозга, мерцающим светом. При этом эпилептический припадок в жизни может проявляться совсем не так, как его показывают в фильмах.

«Симптомы, возникающие во время приступа, зависят от того, где происходит условный аномальный всплеск электрической активности. Внешние проявления аномальной активности нейронов могут влиять на мышечную активность, ощущения, поведение, эмоции, сознание или их комбинацию. Так как функций у мозга много, то и проявления их нарушений тоже разнообразны. Например, могут появляться галлюцинации, чувство дежа вю в сочетании со страхом, замирания, ритмичные подёргивания и непроизвольное напряжение конечностей, трепетания век, не связанная с нарушением питания тошнота и т.д. Их объединяет общее свойство: внезапность, кратковременность и носят насильственный характер, но из любого правила бывают исключения».

Мало кто знает, что припадок эпилепсии может настигнуть человека и во время сна. Внешне он проявляется как внезапное напряжение мышц, которое сопровождается ритмичными подергиваниями конечностей.

«Утром пациент ничего не помнит, но ощущает боль в мышцах как после интенсивной физической нагрузки, у него болит голова и могут быть следы на языке от прикуса».

Надежда Кваскова подчеркнула, что при возникновении вышеописанных симптомов нужно как можно быстрее обратиться за консультацией к эпилептологу.

С какими ограничениями сталкивается человек с эпилепсией?