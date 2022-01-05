Врачи рассказали, кому нельзя кататься на лыжах

"Нежелательно кататься на лыжах в период ОРВИ, когда нос не дышит, наблюдается плохое самочувствие, кашель. Есть такие формы бронхиальной астмы (холодовая астма), во время которой, если на холоде человек активно начинает глубоко дышать ртом и холодный воздух попадает в дыхательные пути, может возникнуть приступ астмы. Все остальные противопоказания — только тяжелые заболевания, когда это не под силу и врач против этого",