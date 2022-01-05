Врачи рассказали, кому нельзя кататься на лыжах

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что плохое самочувствие — это повод отказаться от катания на лыжах. Этим она поделилась в беседе с корреспондентом "Вечерней Москвы".
"Нежелательно кататься на лыжах в период ОРВИ, когда нос не дышит, наблюдается плохое самочувствие, кашель. Есть такие формы бронхиальной астмы (холодовая астма), во время которой, если на холоде человек активно начинает глубоко дышать ртом и холодный воздух попадает в дыхательные пути, может возникнуть приступ астмы. Все остальные противопоказания — только тяжелые заболевания, когда это не под силу и врач против этого",
— уточнила специалист.
А хирург и кардиолог Владимир Хорошев заявил, что ишемическая болезнь сердца (ИБС, она же ХИБС) является противопоказанием для езды на лыжах, особенно на дальние дистанции. Также, по его словам, после инфаркта миокарда или инсульта важно сильно не перетруждаться. К физическим нагрузкам с осторожностью стоит отнестись и людям, страдающим транзиторными ишемическими атаками.
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