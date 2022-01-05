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1 час назад

Названа неожиданная причина тромбоза

О том, что может привести к образованию тромбов, рассказал хирург и кардиолог Владимир Хорошев в интервью "Вечерней Москве".

Названа неожиданная причина тромбоза
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам специалиста, люди, предпочитающие сильно утепляться в холодную погоду, сами провоцируют у себя риск образования тромбов. Хорошев отметил, что в этом случае возникает парниковый эффект, который может привести к крайне неприятным последствиям.

Если температура — три-четыре градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера — он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза,

— заявил кардиолог.

Помимо этого Хорошев отметил и другие причины возникновения тромбоза, среди которых травмы конечностей, обморожение, хронические заболевания и последствия коронавируса.

Главным же признаком острого тромбоза специалист назвал боль, которая ощущается в том месте, где он возник. Также при образование тромба отмечается похолодание конечности. При появлении первых же похожих симптомов Хорошев рекомендовал немедленно обращаться к врачам.

Ранее врач назвала привычки, ведущие к сердечному приступу.

Новости,Вечерняя Москва,
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