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1 час назад

Медики связали нарушения сна с болезнью Альцгеймера

Медики клиники Майо в США считают, что повышенный уровень амилоида в головном мозге, характерный для людей с болезнью Альцгеймера, может быть напрямую связан с нарушениями сна. Об этом сообщает «МедикФорум».

Медики связали нарушения сна с болезнью Альцгеймера
Фото: DepositphotosDepositphotos

Цикл сна и бодрствования нарушен у 25% пациентов, страдающих легкой и умеренной формой деменции, и у 50% пациентов с тяжелой формой деменции. Усугубление деменции вызывает дальнейшее ухудшение сна.

Ученые пришли к выводу, что бессонница или наоборот чрезмерная сонливость в течение дня, регулярные ночные и вообще преждевременные пробуждения могут быть указывать на самые первые проявления деменции.

Впрочем, медики пока не готовы однозначно утверждать последовательность причинно-следственной связи. Они еще не знают до конца, вызывает ли деменция трудности со сном или же наоборот.

Тем временем диетолог рассказала, как улучшить самочувствие после переедания.

Болезни и лекарства,
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