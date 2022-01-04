Медики связали нарушения сна с болезнью Альцгеймера

Медики клиники Майо в США считают, что повышенный уровень амилоида в головном мозге, характерный для людей с болезнью Альцгеймера, может быть напрямую связан с нарушениями сна. Об этом сообщает «МедикФорум».

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Цикл сна и бодрствования нарушен у 25% пациентов, страдающих легкой и умеренной формой деменции, и у 50% пациентов с тяжелой формой деменции. Усугубление деменции вызывает дальнейшее ухудшение сна.

Ученые пришли к выводу, что бессонница или наоборот чрезмерная сонливость в течение дня, регулярные ночные и вообще преждевременные пробуждения могут быть указывать на самые первые проявления деменции.