Медики связали нарушения сна с болезнью Альцгеймера

Медики клиники Майо в США считают, что повышенный уровень амилоида в головном мозге, характерный для людей с болезнью Альцгеймера, может быть напрямую связан с нарушениями сна. Об этом сообщает «МедикФорум».
Цикл сна и бодрствования нарушен у 25% пациентов, страдающих легкой и умеренной формой деменции, и у 50% пациентов с тяжелой формой деменции. Усугубление деменции вызывает дальнейшее ухудшение сна.
Ученые пришли к выводу, что бессонница или наоборот чрезмерная сонливость в течение дня, регулярные ночные и вообще преждевременные пробуждения могут быть указывать на самые первые проявления деменции.
Впрочем, медики пока не готовы однозначно утверждать последовательность причинно-следственной связи. Они еще не знают до конца, вызывает ли деменция трудности со сном или же наоборот.