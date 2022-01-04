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3 часа назад

Диетолог рассказала, как улучшить самочувствие после переедания

Маргарита Королева, диетолог, доктор медицинских наук и профессор ФМБА России, в беседе с ТАСС объяснила, как облегчить свое состояние после чрезмерного поглощения пищи во время праздничных застолий. В этом могут помочь вода и баня.

Диетолог рассказала, как улучшить самочувствие после переедания
Фото: PixabayPixabay

Королева уточнила, что лучше всего пить много чистой воды, чтобы организм как можно быстрее избавился от токсинов. Так печени и почкам будет легче справиться с последствиями переедания.

«Организм не успевает это все перерабатывать, особенно в ночное время», — подчеркнула эксперт.

Поэтому среди прочих напитков на столе обязательно должна быть питьевая вода без газа.

«Кто-то пойдет и в баню, и в сауну, есть такие традиции у людей. Это хороший способ поддержать детоксикацию», — добавила Маргарита Королева.

Между тем эксперты рассказали, у каких людей тяжелее похмелье.

ЗОЖ,Маргарита Королева,Федеральное медико-биологическое агентство,ИТАР-ТАСС,
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