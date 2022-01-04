Диетолог рассказала, как улучшить самочувствие после переедания

Маргарита Королева, диетолог, доктор медицинских наук и профессор ФМБА России, в беседе с ТАСС объяснила, как облегчить свое состояние после чрезмерного поглощения пищи во время праздничных застолий. В этом могут помочь вода и баня.
Королева уточнила, что лучше всего пить много чистой воды, чтобы организм как можно быстрее избавился от токсинов. Так печени и почкам будет легче справиться с последствиями переедания.
«Организм не успевает это все перерабатывать, особенно в ночное время», — подчеркнула эксперт.
Поэтому среди прочих напитков на столе обязательно должна быть питьевая вода без газа.
«Кто-то пойдет и в баню, и в сауну, есть такие традиции у людей. Это хороший способ поддержать детоксикацию», — добавила Маргарита Королева.