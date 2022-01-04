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1 час назад

Эксперты рассказали, у каких людей тяжелее похмелье

Эксперты рассказали, какие факторы влияют на степень похмелья. Об этом сообщают "Известия".

Эксперты рассказали, у каких людей тяжелее похмелье
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

рассказали, что устойчивость человека к алкоголю может зависеть от наследственности. После того, как спирт попадает в кровь, в организме вырабатываются два фермента: алкоголь-дегидрогеназа (АДГ) и ацетальдегид-дегидрогеназа (АЦДГ). Существует четыре вариации гена для каждого из них, которые могут быть активными или пассивными.

Специалист Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Максим Филипенко рассказал, что люди с более активной АДГ быстрее перерабатывают спирт, вырабатывается ацетальдегид. Такие люди реже испытывают эйфорию и меньше чувствуют опьянение, но получают увеличенное действие токсинов. Все это защищает от бесконтрольного употребления спиртного, а значит, у них вероятность напиться меньше. При этом, алкогольная зависимость может передаваться по наследству. При этом, речь идет не об алкоголизме.

Нарколог Алексей Казанцев отметил, что тяжесть похмелья зависит и от состава напитка.

«Считается, что более темные напитки переносятся сложнее за счет содержащихся в них отдушек», — заявил он.

Ранее сообщалось, что раскрыт способ борьбы с похмельем после праздников.

Новости,Алексей Казанцев,РАН,
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