Эксперты рассказали, у каких людей тяжелее похмелье

Эксперты рассказали, какие факторы влияют на степень похмелья. Об этом сообщают "Известия".

рассказали, что устойчивость человека к алкоголю может зависеть от наследственности. После того, как спирт попадает в кровь, в организме вырабатываются два фермента: алкоголь-дегидрогеназа (АДГ) и ацетальдегид-дегидрогеназа (АЦДГ). Существует четыре вариации гена для каждого из них, которые могут быть активными или пассивными.

Специалист Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Максим Филипенко рассказал, что люди с более активной АДГ быстрее перерабатывают спирт, вырабатывается ацетальдегид. Такие люди реже испытывают эйфорию и меньше чувствуют опьянение, но получают увеличенное действие токсинов. Все это защищает от бесконтрольного употребления спиртного, а значит, у них вероятность напиться меньше. При этом, алкогольная зависимость может передаваться по наследству. При этом, речь идет не об алкоголизме.

Нарколог Алексей Казанцев отметил, что тяжесть похмелья зависит и от состава напитка.

«Считается, что более темные напитки переносятся сложнее за счет содержащихся в них отдушек», — заявил он.