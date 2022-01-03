Фармацевт назвала «ночной» симптом диабета

Британский фармацевт Pharmacy2U Сумайи Патель перечислила шесть основных симптомов диабета второго типа. Причем один из них проявляется в ночное время суток. Об этом сообщает «Медик Форум».

Специалист подчеркнула, что крайне важно следить за сигналами организма Тогда есть шанс избежать серьезных осложнений.

Как отметила медик, среди симптомов диабета второго типа можно выделить чрезмерную жажду, сильную усталость организма, возникновение молочницы, медленное заживление ран и потерю веса. Еще одним неочевидным проявлением считается частое мочеиспускание, особенно в ночное время, добавила эксперт.