8 признаков: как отследить развитие преддиабета

Преддиабет — период жизни, предшествующий заболеванию сахарным диабетом, при котором уровень сахара выше нормы, но все еще ниже "диабетического" порога. "Рамблер" расскажет, как отследить его развитие.

Стоит обратить внимание на некоторые симптомы, которые могу подсказывать о наличии изменений в организме.

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Нетипично часто появляющееся чувство жажды и позывы к мочеиспусканию (с учетом, что вы выпиваете норму воды в день).

Ощущение постоянной усталости и апатии.

Проблемы со зрением.

Сухость во рту.

Потемнение и огрубение некоторых кожи в районе локтей, шеи и подмышек.

Внезапные головокружения, бледность, нервозность, тремор и сильное чувство голода.

Лишние килограммы (особенно в области живота).

Кожный зуд.

Что делать?

Возьмите вес под контроль

Даже шесть лишних килограммов могут влиять на метаболическое здоровье. Некоторые люди практически не запасают жир под кожей, набирая опасный висцеральный жир. Такое заметно, когда у человека с тонкими ногами и руками может быть большой живот. До 70% взрослых людей налаживают метаболическую ситуацию, убрав всего 10% от текущего веса. А риск развития диабета при этом снижается на 16% с каждым сброшенным килограммом.

Изучите свой рацион

Некоторые продукты возвращают сахар в крови в нормальное состояние. Поэтому есть смысл переключиться на блюда с высоким содержанием белка, клетчатки и полезных жиров.

Рыба, птица и яйца.

Крестоцветные (все виды капусты).

Зелень.

Семена и орешки.

Фасоль стручковая.

Ягоды.

Кабачки.

Морепродукты.

Пасленовые (перец, баклажаны, помидоры).

Полезные жиры (масло авокадо, оливковое, сливочное, топленое масло).

Молочные продукты (кефир, творог, йогурт).

Витамины и минералы

Следите за тем, чтобы в организме не было дефицитов. Особенно это касается хрома, магния, коэнзима Q10. Когда организм истощен, все системы работают неверно. Поэтому так важно проводить чек-апы каждую осень и сдавать анализы, чтобы корректировать питание и принимать витамины.

Физические нагрузки

Даже пара часов в неделю, плюс небольшие ежедневные разминки в течение года помогут вам нормализовать ситуацию и добиться позитивных изменений в вашей метаболической ситуации.