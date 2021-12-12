8 признаков: как отследить развитие преддиабета

Преддиабет — период жизни, предшествующий заболеванию сахарным диабетом, при котором уровень сахара выше нормы, но все еще ниже "диабетического" порога. "Рамблер" расскажет, как отследить его развитие.
Стоит обратить внимание на некоторые симптомы, которые могу подсказывать о наличии изменений в организме.
Даже шесть лишних килограммов могут влиять на метаболическое здоровье. Некоторые люди практически не запасают жир под кожей, набирая опасный висцеральный жир. Такое заметно, когда у человека с тонкими ногами и руками может быть большой живот. До 70% взрослых людей налаживают метаболическую ситуацию, убрав всего 10% от текущего веса. А риск развития диабета при этом снижается на 16% с каждым сброшенным килограммом.
Некоторые продукты возвращают сахар в крови в нормальное состояние. Поэтому есть смысл переключиться на блюда с высоким содержанием белка, клетчатки и полезных жиров.
Следите за тем, чтобы в организме не было дефицитов. Особенно это касается хрома, магния, коэнзима Q10. Когда организм истощен, все системы работают неверно. Поэтому так важно проводить чек-апы каждую осень и сдавать анализы, чтобы корректировать питание и принимать витамины.
Даже пара часов в неделю, плюс небольшие ежедневные разминки в течение года помогут вам нормализовать ситуацию и добиться позитивных изменений в вашей метаболической ситуации.
Более того, без спорта не работает правильный рацион, так как изначально спорта в жизни недостаточно и орагнизм перестал перерабатывать глюкозу. Обычно это происходит при хроническом переедании и неумении справиться с тягой к сладкому, мучному и напичканному усилителями вкуса.