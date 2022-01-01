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1 час назад

Врачи назвали способ определить рак по кончикам пальцев

Британские медики выяснили, что барабанные палочки, или пальцы Гиппократа, могут указывать на возникновение онкологии. Об этом стало известно по данным Express, ссылающегося на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

Врачи назвали способ определить рак по кончикам пальцев
Фото: РамблерРамблер

Так, по словам специалистов, это колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев кистей с характерной деформацией ногтевых пластин в виде часовых стекол.

Этот признак, как сообщается, встречается у 35 процентов пациентов с немелкоклеточным раком легкого и у четырех процентов с мелкоклеточным.

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Болезни и лекарства,
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