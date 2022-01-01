В Японии создали вакцину от COVID, которая эффективна всю жизнь

Специалисты из Токийского института медицинских наук во главе с профессором Митинори Кохарой работают над созданием вакцины от коронавируса, которая будет работать всю жизнь. Об этом пишет Japan Times.

За основу была взята вакцина против оспы, благодаря которой удалось побороть смертельное заболевание. Цель японских ученых создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2.

Как заявил Кохара, препараты, использующие вектор вируса осповакцины, «являются самыми мощными из всех». Указанный тип вакцины обладает небольшими побочными эффектами и не нуждается в особых способах транспортировки и хранения. Создание вакцины с пожизненной эффективностью может дать миру преимущество в борьбе с COVID-19.