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3 часа назад

В Японии создали вакцину от COVID, которая эффективна всю жизнь

Специалисты из Токийского института медицинских наук во главе с профессором Митинори Кохарой работают над созданием вакцины от коронавируса, которая будет работать всю жизнь. Об этом пишет Japan Times.

В Японии создали вакцину от COVID, которая эффективна всю жизнь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

За основу была взята вакцина против оспы, благодаря которой удалось побороть смертельное заболевание. Цель японских ученых создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2.

Как заявил Кохара, препараты, использующие вектор вируса осповакцины, «являются самыми мощными из всех». Указанный тип вакцины обладает небольшими побочными эффектами и не нуждается в особых способах транспортировки и хранения. Создание вакцины с пожизненной эффективностью может дать миру преимущество в борьбе с COVID-19.

Эксперименты на мышах с использованием рекомбинантного вируса осповакцины, кодирующего ген птичьего гриппа, показали высокие уровни антител, которые сохранялись более 20 месяцев. Клинические испытания будут закончены в первой половине 2023 года.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему россиян просят воздержаться от поездок в Египет ради вакцины.

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