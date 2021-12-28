Врачи перечислили явные симптомы болезней печени

Врачи из США раскрыли наглядные симптомы, указывающие на болезни печени. Об этом сообщает Eat This, Not That!

"Главным признаком повреждения печени является боль в правой верхней части живота. Ее источник не всегда можно точно определить, но если она сочетается с повышенной утомляемостью, стоит немедленно обратиться к врачу",

— рассказал доктор Дже Пак.

Специалисты также советуют обращать внимание на пожелтение белков глаз и кожных покровов, нарушение сна. Другим симптомом может быть ксантелазма — скопление жира на веках, а также сухость и зуд в глазах.

По словам доктора Тейлора Грабера, пожелтение белков глаз и кожного покрова является признаком того, что из организма не выводится билирубин — один из главных компонентов желчи. Что же касается проблем со сном, то дело в том, что перегруженная печень вырабатывает вещества, которые могут этому способствовать.

Эксперт Керри Лам также рекомендует обратить внимание на проявление акне и экземы, которые могут возникать, потому что поврежденная печень не выводит из организма токсины должным образом.