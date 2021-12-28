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5 часов назад

Врачи перечислили явные симптомы болезней печени

Врачи из США раскрыли наглядные симптомы, указывающие на болезни печени. Об этом сообщает Eat This, Not That!

"Главным признаком повреждения печени является боль в правой верхней части живота. Ее источник не всегда можно точно определить, но если она сочетается с повышенной утомляемостью, стоит немедленно обратиться к врачу",

— рассказал доктор Дже Пак.

Специалисты также советуют обращать внимание на пожелтение белков глаз и кожных покровов, нарушение сна. Другим симптомом может быть ксантелазма — скопление жира на веках, а также сухость и зуд в глазах.

По словам доктора Тейлора Грабера, пожелтение белков глаз и кожного покрова является признаком того, что из организма не выводится билирубин — один из главных компонентов желчи. Что же касается проблем со сном, то дело в том, что перегруженная печень вырабатывает вещества, которые могут этому способствовать.

Эксперт Керри Лам также рекомендует обратить внимание на проявление акне и экземы, которые могут возникать, потому что поврежденная печень не выводит из организма токсины должным образом.

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