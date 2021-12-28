Раскрыты причины переедания и анорексии

Врач-кардиолог "СМ-Клиника" Дарья Сергеева назвала причины, по которым человек может употреблять слишком много пищи, либо же наоборот, доводить себя до анорексии. Этим она поделилась в беседе с "Известиями".

Проблемы с пищевым поведение различаются по степени тяжести и проявлением у того или иного человека. Так, некоторые недуги проходят сами собой, а другие приводят к смерти.

"Это поведенческие расстройства, к их проявлениям относятся: сильная фиксация на весе и массе тела, постоянные мысли, страхи и чувство вины и стыда, связанные с приемами пищи и собственным весом, многочисленные попытки снизить вес и качели массы тела, потеря контроля над количеством съеденного, еда вне голода. Разнообразные многочисленные правила в питании являются симптомом одного из современных расстройств пищевого поведения — орторексии (навязчивого стремления к "правильному питанию")",

— заявила медик.

Специалист также отметила, что пищевое поведение начинает формироваться с младенчества и на него сильно влияет окружение человека. Кроме этого, человек становится в десять раз более склонным к риску пищевого поведения, если такая проблема есть у его родственников.