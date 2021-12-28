Врач заявил, что горячий чай может спровоцировать рак

Доктор медицинских наук, один из ведущих исследователей Американского онкологического общества (ACS) Фархад Ислами заявил, что неправильное употребление чая способно нести серьезные риски для здоровья. Об этом сообщает "Медик Форум".

По словам специалиста, если пить чай , температура которого превышает 60 градусов, это может привести к удвоению риска заболевания определенными видами рака.

В ходе исследования ученые выяснили, что употребление чая менее 700 миллилитров и температурой более 60 градусов каждый день приводит к увеличению риска заболеть плоскоклеточным раком пищевода примерно на 90 процентов.

На деле к таким последствиям может привести употребление любых горячих напитков, не только чая. Ислами призывает дожидаться, когда то, что вы пьете, остынет и станет теплым.