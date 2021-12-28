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9 часов назад

Терапевт рассказал об опасности морозного воздуха

Заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко заявил, что морозный воздух может повредить дыхательные пути. В интервью радио Sputnik он рассказал, как защититься.

Терапевт рассказал об опасности морозного воздуха
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Есть люди, которые особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. У них даже при небольшом минусе начинается кашель, першение в горле, они плохо себя чувствуют, у них развиваются простудные заболевания верхних дыхательных путей. А при температуре минус 20-25 градусов практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе — кашель, затрудненное дыхание, через какое-то время может появиться боль в горле",

— поделился медик и добавил, что в дальнейшем это может привести к инфекционному заболеванию.

Чтобы не переохладиться, нужно пользоваться шарфом или защищаться от холодного воздуха обычной медицинской маской.

"Надо создать условия, чтобы воздух прогревался, попадая в дыхательные пути, согревать потоки воздуха каким-то препятствием. А после пребывания на морозе нужно выпить горячий чай или кофе",

— уточнил терапевт.

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Болезни и лекарства,ИА Sputnik,
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