Кардиолог раскрыла последствия отказа от курения

Организм будет реагировать на отказ сигарет определенным образом. Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич в ролике, опубликованном на YouTube.
Специалист отметила, что люди курят на фоне возникающей тревожности, так как никотин позволяет побороть такое состояние.
"Вы отказались от сигареты, но никакого другого заменителя у вас нет. И поэтому начало шалить давление и пульс, потому что адреналин у вас вырабатывается, но гасить его нечем".
В данном случае необходимо снизить уровень стресса, а помочь в этом может спорт и другая физическая активность.
Также врач развеяла расхожий миф о вреде резкого отказа от сигарет.
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