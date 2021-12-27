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1 час назад

Кардиолог раскрыла последствия отказа от курения

Организм будет реагировать на отказ сигарет определенным образом. Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич в ролике, опубликованном на YouTube.

Кардиолог раскрыла последствия отказа от курения
Фото: DepositphotosDepositphotos

Специалист отметила, что люди курят на фоне возникающей тревожности, так как никотин позволяет побороть такое состояние.

"Вы отказались от сигареты, но никакого другого заменителя у вас нет. И поэтому начало шалить давление и пульс, потому что адреналин у вас вырабатывается, но гасить его нечем".

В данном случае необходимо снизить уровень стресса, а помочь в этом может спорт и другая физическая активность.

Также врач развеяла расхожий миф о вреде резкого отказа от сигарет.

Ранее мы писали, что ученые оценили последствия коронавирусной инфекции для сердца.

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