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1 час назад

Мясников поделился способом избежать похмелья

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как можно избежать похмелья. Об этом сообщает РИА Новости.

Мясников поделился способом избежать похмелья
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, против постинтоксикационного состояния нет "никакого волшебного средства":

"Надо просто не доводить до похмелья — это единственное, что вы можете сделать".

Мясников добавил, что похмелье может угрожать здоровью пожилых и людей с факторами риска. Употребление алкоголя в больших количествах приводит к потере электролитов в крови. Электролиты ускоряют процесс перемещения питательных веществ в клетки, а также поддерживают в них необходимый водный баланс.

Читайте также об опасности красного мяса.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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