Мясников поделился способом избежать похмелья

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как можно избежать похмелья. Об этом сообщает РИА Новости.

"Надо просто не доводить до похмелья — это единственное, что вы можете сделать".

Мясников добавил, что похмелье может угрожать здоровью пожилых и людей с факторами риска. Употребление алкоголя в больших количествах приводит к потере электролитов в крови. Электролиты ускоряют процесс перемещения питательных веществ в клетки, а также поддерживают в них необходимый водный баланс.