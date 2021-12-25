Названа главная опасность красного мяса

Американские ученые из Кливленда заявили о том, что регулярное употребление красного мяса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. О результатах их исследования сообщает Nature Microbiology.

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Согласно утверждению экспертов, при переваривании красного мяса образуется вещество, которое стимулирует образование холестериновых бляшек на стенках сосудов.

Для того, чтобы определить степень воздействия употребления красного мяса на организм, ученые изучили данные 3000 пациентов с разными видами диет. Первые регулярно ели красное мясо, вторая группа редко включала этот продукт в свой рацион, а третья — отказалась от его употребления совсем. После окончания эксперимента исследователи изучили анализы крови и микрофлоры его участников.

В результате было выявлено, что главную опасность таят в себе бактерии под названием Emergencia timonensis, которые и перерабатывают красное мясо. Они практически отсутствуют в кишечнике вегетарианцев. Высокая концентрация триметиламина N-оксида (ТМАО), повышающаяся в результате переработки организмом красного мяса, увеличивает риск образования тромбов и холестериновых бляшек.

По словам ученых, новые данные, полученные в результате эксперимента, могут помочь в разработке новых методов снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.