Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Ученые назвали главную опасность красного мяса

Американские ученые из Кливленда заявили о том, что регулярное употребление красного мяса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. О результатах их исследования сообщает Nature Microbiology.

Названа главная опасность красного мяса
Фото: DepositphotosDepositphotos

Согласно утверждению экспертов, при переваривании красного мяса образуется вещество, которое стимулирует образование холестериновых бляшек на стенках сосудов.

Для того, чтобы определить степень воздействия употребления красного мяса на организм, ученые изучили данные 3000 пациентов с разными видами диет. Первые регулярно ели красное мясо, вторая группа редко включала этот продукт в свой рацион, а третья — отказалась от его употребления совсем. После окончания эксперимента исследователи изучили анализы крови и микрофлоры его участников.

В результате было выявлено, что главную опасность таят в себе бактерии под названием Emergencia timonensis, которые и перерабатывают красное мясо. Они практически отсутствуют в кишечнике вегетарианцев. Высокая концентрация триметиламина N-оксида (ТМАО), повышающаяся в результате переработки организмом красного мяса, увеличивает риск образования тромбов и холестериновых бляшек.

По словам ученых, новые данные, полученные в результате эксперимента, могут помочь в разработке новых методов снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также ранее мы рассказывали о том, что нехватка сна может быть причиной повышения холестерина.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители