Врач назвал причину повышения холестерина

"У мужчин с возрастом снижается тестостерон, а организм думает, что просто не хватает холестерина, и производит его больше, чем нужно, в надежде, что наконец эти половые гормоны начнут вырабатываться, но этого уже не происходит. То же самое наблюдается и у женщин после менопаузы".