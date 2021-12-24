Врач назвал причину повышения холестерина

Оказалось, что недостаточное количество часов сна может быть причиной повышения уровня холестерина в организме. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с каналом "Москва 24".
Также холестерин может быть повышен на фоне стресса, неправильного питания и возраста.
"Когда мы стрессуем, организм компенсаторно начинает вырабатывать больше холестерина, чтобы как-то из них вырабатывались эти гормоны стресса. Надпочечники, скажем, истощены, гормоны не вырабатываются, а холестерин вырабатывается".
Также у людей в возрасте может повышаться холестерин на фоне угасания репродуктивной системы.
"У мужчин с возрастом снижается тестостерон, а организм думает, что просто не хватает холестерина, и производит его больше, чем нужно, в надежде, что наконец эти половые гормоны начнут вырабатываться, но этого уже не происходит. То же самое наблюдается и у женщин после менопаузы".
Не стоит забывать и про качественный и длительный сон.
"Если человек спит достаточное количество часов, вовремя ложится спать, то вырабатывается соматотропный гормон, который тоже нужен для поддержания холестерина в норме",
- отметила Соломатина.
Ранее мы писали, что диетолог рассказала, как снизить уровень холестерина после 50 лет.