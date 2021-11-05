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Диетолог рассказала, как снизить уровень холестерина после 50 лет

Стелла Шмель
3 часа назад

Американский диетолог Эми Гудсон в интервью изданию Eat This, Not That рассказала, что делать, чтобы снизить уровень холестерина после 50 лет.

Диетолог рассказала, как снизить уровень холестерина после 50 лет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отметила врач, высокий уровень холестерина увеличивает образование бляшек в артериях. Это может ограничивать приток крови к мозгу и сердцу, что в свою очередь может привести к тяжелым последствиям, например и инсульту или сердечному приступу.

Также известно, что атеросклероз может стать причиной закупорки артерий.

Врач привела несколько симптомов атеросклероза:

"Стеснение, сдавливание, чувство полноты, боль или ломоту в груди или руках, одышку, беспокойство, затрудненное дыхание, головокружение и чрезмерную усталость".

Чтобы снизить опасный уровень холестерина, Гудсон рекомендует занятия спортом, а также наладить питание. Как отметила специалист, необходимо увеличить потребление растворимой клетчатки (например, овсянки, орехов и семян, а также фруктов, кожицу которых можно есть). В рационе должна присутствовать различная рыба, богатая омега-3 и витамином D.

Также уровень холестерина снизит потеря веса.

В любом случае, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Ранее мы писали, какие продукты помогут избавиться от "плохого" холестерина.

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