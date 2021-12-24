Мясников назвал опасный при простуде напиток

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вреде горячительных напитков при ОРВИ. Этим он поделился в эфире телеканала "Россия 1".

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"Если примешь алкоголь при признаках простуды, тебе может сразу стать легче. Но потом обязательно "накатит",

— отметил медик.

Мясников также добавил, что при повторном употреблении спиртного состояние больного может ухудшиться, поэтому при вирусных инфекциях нельзя спасаться алкоголем с перцем.

Он также не припомнил случаев, когда пациенты с кашлем, насморком и головными болями с радостью пили напитки с содержанием алкоголя.