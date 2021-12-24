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4 часа назад

Раскрыты сигналы алкогольной зависимости

Как понять, что человеку грозит алкогольная зависимость? По ряду характерных признаков, перечень которых перечислило британское издание The Mirror.

Раскрыты сигналы алкогольной зависимости
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Главным симптомом зависимости от спиртных напитков авторы считают "изменение в привычках". Например, если человеку, чтобы уснуть, необходимо выпить, а также если после употребления спиртного проявляется агрессия.

Также об алкогольной зависимости сигнализирует желание выпить утром.

Помимо этого, симптомом будет являться потеря концентрации, забывчивость, привычка рисковать, когда человек в трезвом уме совершает неоправданные по степени опасности поступки.

Кроме того, авторы статьи считают симптомом зависимости постоянный запас алкогольных напитков и оправдание самого факта их потребления.

Ранее мы писали о трех признаках, что алкоголь становится зависимостью.

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