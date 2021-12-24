Раскрыты сигналы алкогольной зависимости

Как понять, что человеку грозит алкогольная зависимость? По ряду характерных признаков, перечень которых перечислило британское издание The Mirror.

Главным симптомом зависимости от спиртных напитков авторы считают "изменение в привычках". Например, если человеку, чтобы уснуть, необходимо выпить, а также если после употребления спиртного проявляется агрессия.

Также об алкогольной зависимости сигнализирует желание выпить утром.

Помимо этого, симптомом будет являться потеря концентрации, забывчивость, привычка рисковать, когда человек в трезвом уме совершает неоправданные по степени опасности поступки.

Кроме того, авторы статьи считают симптомом зависимости постоянный запас алкогольных напитков и оправдание самого факта их потребления.