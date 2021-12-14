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2 часа назад

Ларинголог перечислил признаки опасной боли в горле

Ларинголог Омид Мехдизаде признался, что боль в горле не всегда является симптомом вирусных инфекций. По его словам, иногда она может сигнализировать о развитии рака горла. Об этом пишет The Sun.

Какая боль в горле опасна
Фото: 

По словам эксперта, если опухоль развивается только с одной стороны, то и боли будут в соответствующем месте. Среди прочих симптомов онкологического заболевания доктор выделил кашель, изменение голоса или затрудненное глотание. Единственный способ диагностировать или исключить новообразование — обратиться к врачу, добавил врач.

По данным приложения для изучения симптомов коронавируса ZOE Covid Symptom Study, боль в горле также является одним из наиболее часто отмечаемых симптомов заболевания. Как отметил один из авторов исследования Тим Спектор, для этого недуга характерно то, что боль может возникать в необычном месте.

Боль в горле также может свидетельствовать о гриппе. заболевание может быть смертельно опасно для пожилых людей или людей из других групп риска.

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Болезни и лекарства,Тим Спектор,
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