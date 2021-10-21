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Стало известно, как определить "ковидный" кашель

Стелла Шмель
1 час назад

Врачи из Великобритании выяснили, как можно вычислить кашель, возникающий при заражении COVID-19. Об этом пишет The Mirror.

Стало известно, как определить "ковидный" кашель
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как стало известно специалистам, порядка 68% перенесших коронавирусную инфекцию, среди прочих жалоб называли и сухой кашель. Это второй по распространенного симптом COVID-19.

Врачи отмечают, что бывают "ковидный" кашель отличаются тем, что исходит как бы из легких, он глубокий и при этом без мокроты.

Также специалисты обратили внимание, что не всегда такой симптом — признак именно коронавирусной инфекции. Такой кашель может появиться на фоне аллергии, астмы и других болезней, его появление может спровоцировать курение или слишком сухой воздух в помещении.

Специалисты подчеркнули, что самостоятельно отличить коронавирус от ОРВИ зачастую сложно, так как у этих недугов схожие симптомы. Из-за чего они посоветовали не заниматься самодиагностикой, а при первых признаках сделать тест.

Ранее мы подробно писали о причинах возникновения сухого кашля.

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