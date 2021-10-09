Почему возникает сухой кашель

"нужно различать сухой кашель и малопродуктивный кашель. Малопродуктивный — это когда мокрота есть, но она очень густая и плохо откашливается. Сухой — когда мокроты нет вообще, есть только кашлевой рефлекс. Понятно, что если мы говорим про остаточный кашель, то он может существовать до 1 месяца и постепенно уходить. Если же кашель не вызван ОРЗ, мы должны относиться к нему более внимательно. Он может быть связан и с бронхитом курильщика, и быть последствием приема определённых лекарств, например, лекарств от давления. И чтобы понять это, нужно также обратиться к врачу. Сухой кашель может носить аллергический характер. Также он может быть при онкологических заболеваниях. На самом деле это довольно редкая ситуация, но если человек кашляет на протяжении 3-х месяцев без видимой на то причины, то это повод обратиться к врачу. По сути, безопасный кашель - тот, который остается после выздоровления от респираторного заболевания. Все остальные случаи должны рассматриваться при приеме у врача" — рассказала Арина Жегалина, врач w.clinic.