Почему возникает сухой кашель

При сухом кашле не выделяется мокрота, и он считается более легким в отличие от влажного. Но если симптом сохраняется более трех недель, это может сигнализировать о развитии некоторых заболеваний. Подробнее — в материале "Рамблера".
Некоторые люди начинают кашлять, когда вдыхают очень сухой, нагретый воздух. Стенки верхних дыхательных путей раздражаются. Это может быть вызвано аллергией (например, на пыльцу растений) или факторами окружающей среды — дымом, пылью и другими. Часто сухой кашель появляется после включения отопления в домах. Как правило, он проходит самостоятельно в течение нескольких дней.
Длительный сухой кашель может быть симптомом ОРВИ, в том числе гриппа и COVID-19. Он может сохраняться еще некоторое время после болезни. Также сухой отрывистый кашель вызывают некоторые хронические заболевания легких, пневмония и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). В последнем случае он сопровождается и другими симптомами: изжогой, жжением в горле или повышенным слюноотделением. Желудочный сок провоцирует раздражение в горле, поднимаясь по пищеводу.
"нужно различать сухой кашель и малопродуктивный кашель. Малопродуктивный — это когда мокрота есть, но она очень густая и плохо откашливается. Сухой — когда мокроты нет вообще, есть только кашлевой рефлекс. Понятно, что если мы говорим про остаточный кашель, то он может существовать до 1 месяца и постепенно уходить. Если же кашель не вызван ОРЗ, мы должны относиться к нему более внимательно. Он может быть связан и с бронхитом курильщика, и быть последствием приема определённых лекарств, например, лекарств от давления. И чтобы понять это, нужно также обратиться к врачу. Сухой кашель может носить аллергический характер. Также он может быть при онкологических заболеваниях. На самом деле это довольно редкая ситуация, но если человек кашляет на протяжении 3-х месяцев без видимой на то причины, то это повод обратиться к врачу. По сути, безопасный кашель - тот, который остается после выздоровления от респираторного заболевания. Все остальные случаи должны рассматриваться при приеме у врача" — рассказала Арина Жегалина, врач w.clinic.